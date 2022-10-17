Автомобили Aurus начали поставлять на экспорт, утверждает арабское издание Al Mayadeen. Журналисты пишут о прибытии седанов Aurus в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Персидского залива, как о свершившемся факте. Любопытен контекст: об экспорте «Аурусов» заговорили на фоне визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зайд Аль Нахайяна в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково арабского лидера встречал броневик Aurus.

Фото: Aurus Aurus

Компания Aurus о поставках своих седанов за рубеж пока не сообщала, однако о планах отправить в Объединенные Арабские Эмираты большую партию броневиков ещё год назад сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда же было анонсировано открытие первого иностранного шоурума, однако до сих пор автосалоны молодого российского бренда есть только в Москве.

На внутреннем рынке продажи Aurus штучные: по данным «Автостата» в первом полугодии было продано всего 12 седанов Senat. Хотя завод в Елабужском районе Республики Татарстан работает с мая прошлого года, а мощности позволяют выпускать до пяти тысяч машин ежегодно, пока темпы производства очень скромные.