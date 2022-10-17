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29 минут назад

Мигалки машин ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений

Motor.ruиещё 2

В 2023 году Госавтоинспекция планирует закупить для патрульных автомобилей мигалки, в которые будут встроены камеры автоматической фиксации нарушений. Такие камеры смогут во время движения определять нарушение скоростного режима, выезды на выделенку, а также выявлять угнанный транспорт и неправильно припаркованный. Стоимость одного такого комплекса, который состоит из мигалок и камер, составит около 4-4,8 миллиона рублей.

Мигалки машин ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений
Фото: Motor.ruMotor.ru

Впервые о планах внедрить такую систему фиксации нарушений заговорили еще в 2019 году. Теперь же глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство планирует закупить встроенные в мигалки камеры уже в 2023 году. Камеры способны фиксировать все те же нарушения, что и стационарные, но делать это во время движения.

В тестовом режиме камеры уже начали применять в Смоленской области, Якутии и Дагестане. Столичный ЦОДД тестирует подобные камеры еще с 2021 года, но лишь в следующем году Госавтоинспекция планирует масштабную закупку. Стоимость одного такого комплекса варьируется от 4 до 4,8 миллиона рублей. Предварительно в бюджет заложили покупку 150 комплексов.

В середине лета стало известно, что патрульные автомобили ГИБДД планируют оснастить интеллектуальной системой распознавания лиц. Эта система, вероятно, является базовой версией полноценных камер — она была нацелена на поиск нарушителей в потоке, в том числе и с иностранным учетом. Теперь же новые камеры смогут фиксировать помимо этого еще и факты нарушения ПДД.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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