Мигалки машин ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений

В 2023 году Госавтоинспекция планирует закупить для патрульных автомобилей мигалки, в которые будут встроены камеры автоматической фиксации нарушений. Такие камеры смогут во время движения определять нарушение скоростного режима, выезды на выделенку, а также выявлять угнанный транспорт и неправильно припаркованный. Стоимость одного такого комплекса, который состоит из мигалок и камер, составит около 4-4,8 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Впервые о планах внедрить такую систему фиксации нарушений заговорили еще в 2019 году. Теперь же глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство планирует закупить встроенные в мигалки камеры уже в 2023 году. Камеры способны фиксировать все те же нарушения, что и стационарные, но делать это во время движения.

В тестовом режиме камеры уже начали применять в Смоленской области, Якутии и Дагестане. Столичный ЦОДД тестирует подобные камеры еще с 2021 года, но лишь в следующем году Госавтоинспекция планирует масштабную закупку. Стоимость одного такого комплекса варьируется от 4 до 4,8 миллиона рублей. Предварительно в бюджет заложили покупку 150 комплексов.