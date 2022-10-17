Обновлённый Jaguar F-Pace проиграл предшественнику в «лосином тесте»

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведенного автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Модель оставила у экспертов неплохие впечатления.

Фото: © km77 © km77

На тесте оказался мощный гибридный вариант F-Pace P400e с возможностью подзарядки — 300-сильный турбомотор 2.0 работает в связке со 143-сильным электромотором, встроенным в коробку передач, и литий-ионной батареей емкостью 17,1 киловатт-час, спрятанной под полом багажника.

Силовой агрегат совокупной мощностью 404 лошадиные силы сочетается с более комфортными, чем у дорестайлингового автомобиля, настройками подвески. Предшественник на испытаниях km77 смог пройти лосиный тест на скорости 74 километра в час, а обновлённый Jaguar проделал аналогичное упражнение только на скорости 71 километр в час.