Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Обновлённый Jaguar F-Pace в «лосином тесте» оказался хуже предшественника

Motor.ru

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведенного автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Модель оставила у экспертов неплохие впечатления.

Обновлённый Jaguar F-Pace проиграл предшественнику в «лосином тесте»
Фото: © km77© km77

На тесте оказался мощный гибридный вариант F-Pace P400e с возможностью подзарядки — 300-сильный турбомотор 2.0 работает в связке со 143-сильным электромотором, встроенным в коробку передач, и литий-ионной батареей емкостью 17,1 киловатт-час, спрятанной под полом багажника.

Силовой агрегат совокупной мощностью 404 лошадиные силы сочетается с более комфортными, чем у дорестайлингового автомобиля, настройками подвески. Предшественник на испытаниях km77 смог пройти лосиный тест на скорости 74 километра в час, а обновлённый Jaguar проделал аналогичное упражнение только на скорости 71 километр в час.

Эксперты остались довольны тем, что высокая масса автомобиля не вызывает излишних кренов кузова, а в целом настройки подвески, рулевого управления и электронных систем подобраны так, чтобы безопасно маневрировать в экстренной ситуации смог даже неподготовленный водитель.

Автоновости,Jaguar F-Pace,Jaguar,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители