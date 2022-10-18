КамАЗ оценил перспективы строительства завода в Уганде

Заявления о том, что КамАЗ договорился с Угандой о строительстве в стране завода, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании. Таким образом там прокомментировали слова посла Уганды в России Мозеса Кизиге, который утверждает, что соглашение уже есть.

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Российская компания подчеркнула, что заинтересована в развитии сотрудничества со странами африканского континента, но «в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится». Оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества, в КамАЗе подчеркнули, что всегда готовы к его обсуждению в интересах двух стран.