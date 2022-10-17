Автостраховщики настаивают на ремонте по ОСАГО подержанными запчастями

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают возможным рассмотреть предложенный участниками рынка вариант с проведением ремонта по ОСАГО, по которому можно будет использовать подержанные запчасти. Об этом пишут «Известия».

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В настоящее время на рынке отмечаются сложности с проведением ремонта по ОСАГО. Доля возмещения уменьшилась из-за сложностей с доставкой деталей. В РСА считают, что новая инициатива поможет улучшить ситуацию. Предлагается вдвое увеличить сроки ремонта и разрешить в строго установленных случаях использовать подержанные запчасти.

Так, по мнению директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Ивана Попова, сроки ремонта по ОСАГО нужно увеличить с 30 до 60 дней. Кроме того, планируется повторно обсудить с регулятором возможность разрешить использовать бывшие в употреблении запчасти. Сейчас отсутствуют в основном стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера.