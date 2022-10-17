Среднестатистическому россиянину на новое авто надо копить почти 8 лет

Среднестатистическому работнику в России на новую машину нужно копить почти восемь лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Отмечается, что при стоимости нового автомобиля 2,3 млн руб. быстрее всего накопить такую сумму удастся жителям Чукотки – им на это понадобится всего 3,7 года, то есть в два раза меньше, чем среднестатистическому россиянину.

Вторым в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), житель которого может накопить 2,3 млн рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьем месте находится Магаданская область (4,3 года), на четвертом Ненецкий автономный округ (4,4 года), а на пятом — Камчатка (4,6 года).