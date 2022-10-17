Среднестатистическому россиянину на новое авто надо копить почти 8 лет

Среднестатистическому работнику в России на новую машину нужно копить почти восемь лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.
Отмечается, что при стоимости нового автомобиля 2,3 млн руб. быстрее всего накопить такую сумму удастся жителям Чукотки – им на это понадобится всего 3,7 года, то есть в два раза меньше, чем среднестатистическому россиянину.
Вторым в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), житель которого может накопить 2,3 млн рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьем месте находится Магаданская область (4,3 года), на четвертом Ненецкий автономный округ (4,4 года), а на пятом — Камчатка (4,6 года).
Москвичи могут накопить необходимую сумму в среднем за 4,7 года. Седьмое место занял Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года). В топ-10 входят также Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).