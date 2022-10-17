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1 час назад

Россиянину понадобится около 8 лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Газета.Ru

Среднестатистическому работнику в России на новую машину нужно копить почти восемь лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Среднестатистическому россиянину на новое авто надо копить почти 8 лет
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Отмечается, что при стоимости нового автомобиля 2,3 млн руб. быстрее всего накопить такую сумму удастся жителям Чукотки – им на это понадобится всего 3,7 года, то есть в два раза меньше, чем среднестатистическому россиянину.

Вторым в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), житель которого может накопить 2,3 млн рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьем месте находится Магаданская область (4,3 года), на четвертом Ненецкий автономный округ (4,4 года), а на пятом — Камчатка (4,6 года).

Москвичи могут накопить необходимую сумму в среднем за 4,7 года. Седьмое место занял Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года). В топ-10 входят также Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).

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