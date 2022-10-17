Российский завод Nissan может начать выпуск китайских автомобилей

Российский завод Nissan планирует организовать сборку автомобилей китайского концерна FAW. Об этом сообщают «Ведомости».

Фото: FAW FAW

О том, какие автомобили FAW планируется выпускать на заводе Nissan, который расположен в Санкт-Петербурге, неизвестно. На какой стадии сейчас переговоры и какие могут быть альтернативы машинам китайской компании не сообщается.

О том, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября.

Сделка включается опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В результате ухода с российского рынка Nissan понесет единовременный убыток в размере около 100 млрд иен ($686 млн).