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1 час назад

Новости автомира: российский завод Nissan может начать выпуск китайских автомобилей

Газета.Ruиещё 4

Российский завод Nissan планирует организовать сборку автомобилей китайского концерна FAW. Об этом сообщают «Ведомости».

Российский завод Nissan может начать выпуск китайских автомобилей
Фото: FAWFAW

О том, какие автомобили FAW планируется выпускать на заводе Nissan, который расположен в Санкт-Петербурге, неизвестно. На какой стадии сейчас переговоры и какие могут быть альтернативы машинам китайской компании не сообщается.

О том, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября.

Сделка включается опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В результате ухода с российского рынка Nissan понесет единовременный убыток в размере около 100 млрд иен ($686 млн).

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания обеспечит бесперебойное обслуживание клиентов и сохранение привычного уровня сервиса в ходе гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan на рынке РФ.

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