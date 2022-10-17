Lexus определился с названием для нового суперкара

В обозримом будущем модельная линейка марки Lexus может пополниться новым суперкаром в стиле прошлогоднего концепт-кара Electrified Sport, и, судя по всему, для него уже выбрали название. Портал CarBuzz обратил внимание на заявку на регистрацию товарных знаков LFR и Lexus LFR, поданную японским автопроизводителем в европейское Бюро по интеллектуальной собственности. Издание обращает внимание на схожесть индексов LFR и LFA – последний принадлежал модели, снятой с производства 10 лет назад.

Фото: © CarBuzz.com © CarBuzz.com

О том, что в разработке находится преемник культового Lexus LFA, стало известно еще год назад. Тогда сообщалось, что японская марка работает над 1000-сильным гибридом с установкой, состоящей из битурбированной «восьмерки» объемом четыре литра и электромотора. По данным инсайдеров, такая модель выйдет на рынок не раньше 2025 года.

Теперь же появились новые подробности о проекте. Будущему суперкару прочат название LFR – такие слухи появились на Reddit, и им уже есть подтверждение. Заявка на регистрацию такого товарного знака в настоящее время действительно находится в процессе регистрации.

Что же касается силовой установки, то, с большой долей вероятности, суперкар действительно будет гибридным, но менее мощным, чем предполагалось изначально: CarBuzz пишет об отдаче «более 700 лошадиных сил». Упоминается и возможное появление «имитации механической коробки передач» – такая трансмиссия потребует ручного переключения ступеней.