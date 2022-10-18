Renault представила концептуальный внедорожник 4EVER Trohhy

Концепт Renault 4Ever Trophy имеет немало элементов дизайна, восходящих к оригинальному 4L или Quatrelle, как его называли французы. «Трофи» в названии чествует подготовленные для бездорожья версии 4L, которые участвовали в ралли Renault 4 Trophy. В рамках гуманитарного мероприятия, которое в этом году отмечает свое 25-летие, эти внедорожники 4L мчались в Марокко, чтобы доставить школьное оборудование.