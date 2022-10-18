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45 минут назад

Новости автомира: Компания RENAULT представила концептуальный внедорожник RENAULT 4EVER Trohhy

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Французский производитель автомобилей Renault представил концепт 4Ever Trophy на Парижском автосалоне. Renault 4Ever Trophy демонстрирует новый полностью электрический компактный внедорожник, который возродит культовый значок «Renault 4».

Renault представила концептуальный внедорожник 4EVER Trohhy
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Концепт Renault 4Ever Trophy имеет немало элементов дизайна, восходящих к оригинальному 4L или Quatrelle, как его называли французы. «Трофи» в названии чествует подготовленные для бездорожья версии 4L, которые участвовали в ралли Renault 4 Trophy. В рамках гуманитарного мероприятия, которое в этом году отмечает свое 25-летие, эти внедорожники 4L мчались в Марокко, чтобы доставить школьное оборудование.

ПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Renault 4Ever Trophy основан на платформе автопроизводителя CMF-BEV и имеет длину 4160 мм, ширину 1950 мм и высоту 1900 мм. Колесная база 4Ever Trophy составляет 2570 мм, а концептуальный автомобиль оснащен 19-дюймовыми колесами с шинами 255/55R19. Основные подробности о трансмиссии недоступны, и Renault только заявила, что концепт оснащен одним электродвигателем.

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