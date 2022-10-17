Машины ДПС собираются оборудовать балками с круговым обзором

Возможно, уже в следующем году машины дорожно-патрульной службы начнут оборудовать балками, которые помимо того, что мигают синими и красными маяками, еще и осуществляют автоматический надзор за дорожным движением. Об этом рассказал на форуме, прошедшем в Казани, начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Идея о таких балках возникла еще два года назад. Эти устройства не только осуществляют обзор в радиусе 360 градусов, считывают номера машин и фиксируют нарушения. Они также позволяют выявлять прямо в потоке машины, а также людей, находящихся в розыске.

Видео дня

Как пояснил Михаил Черников, это позволит не останавливать без оснований машины для проверки. Распознала камера, что машина по той или другой причине находится в розыске, на мониторе появится соответствующее сообщение, и инспектор уже целенаправленно остановит ее для проверки.

Кроме того, устройство распознает лица тех, кто находится в салоне патрульного автомобиля, на улице, а также в салонах проезжающих мимо машин.

Как пояснил "РГ" разработчик этих балок, аппаратно-программный комплекс "Кибер-Шериф" - это набор гибко настраиваемых передовых систем и модулей, связанных между собой. Устанавливается прибор на патрульном автомобиле без изменения его конструкции.

Он позволяет выявлять на дороге огромное количество нарушений, причем как в стационарном состоянии, так и в движении. В том числе превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, разметки, а также правил парковки. Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Ленар Габдурахманов, эти нарушения будут выявляться именно в автоматическом режиме. Соответственно штрафы автовладельцы будут получать по почте.

И только о машинах и лицах, находящихся в розыске, система будет сообщать оперативно.

Интересно, что сами балки оснащены дворниками, омывателями и обогревателями объективов. Как сообщили разработчики, в регионах для нормальной видимости с объективов достаточно и обогревателей. Но именно в Москве применение реагентов на дорогах забрасывает объективы настолько, что очистить их можно только с помощью дворников.

Надо сказать, что дворники устанавливаются в том числе и на стационарные камеры. Дело в том, что взвесь, летящая с дорог, поднимается на довольно большое расстояние.

Напомним, что сейчас такие балки эксплуатируются в тестовом режиме на нескольких автомобилях в регионах. А также в столице на автомобилях Центра организации дорожного движения.

Как пояснил Ленар Габдурахманов, в этом году Госавтоинспекция начинает работу по постановке на снабжение данных балок. "Мы планируем осуществлять апробацию, потом приемку, и при соблюдении всех необходимых требований эти устройства будут поставлены на снабжение", - подчеркнул он. Также Габдурахманов отметил, что после всех этих процедур данные устройства будут включены в перечень закупаемого в перспективе оборудования.

По сути, Госавтоинспекция должна выработать требования к этим устройствам, а уже потом, если они этим требованиям соответствуют, их закупать.

Сейчас на рынке три производителя разрабатывают такие устройства. Когда требования к балкам будут разработаны и начнутся их закупки, производителей будет больше.

Пожалуй, один из главных эффектов, которые даст эта система, это то, что без видимых на то причин водителей не будут останавливать просто для проверки документов.