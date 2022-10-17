Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
51 минуту назад

На заводе Nissan в Петербурге планируется сборка китайских машин

Лера Букина

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге ожидается сборка китайских автомобилей. Автоконцерн First Automobile Works (FAW) – один из рассматриваемых партнеров из КНР, сообщает газета «Ведомости».

На заводе Nissan в Петербурге планируется сборка китайских машин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что у ФГУП Минпромторга будет производственный партнер. Вероятно, речь идет о «КамАЗе». Напомним, что федеральному государственному унитарному предприятию были переданы российские активы Nissan.

Компания станет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Вместе с тем эксперты указывают на наличие конкурентов.

Что касается сотрудничества с китайской FAW, то пока не ясно, какой этап проходят стороны в вопросе переговоров.

Ранее Минпромторг анонсировал переход всех российских активов автоконцерна в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. В частности, речь идет о заводе компании. Также отмечается, что сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Так, порядка 2 тысяч рабочих мест на заводе Nissan сохранятся. «АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой к ним запчастей.

Также стало известно, что автомобилестроительная корпорация Nissan Motor и французская Renault SA, вероятно, пересмотрят условия двустороннего альянса. Стороны уже приступили к обсуждению данного вопроса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители