На заводе Nissan в Петербурге планируется сборка китайских машин

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге ожидается сборка китайских автомобилей. Автоконцерн First Automobile Works (FAW) – один из рассматриваемых партнеров из КНР, сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что у ФГУП Минпромторга будет производственный партнер. Вероятно, речь идет о «КамАЗе». Напомним, что федеральному государственному унитарному предприятию были переданы российские активы Nissan.

Компания станет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Вместе с тем эксперты указывают на наличие конкурентов.

Что касается сотрудничества с китайской FAW, то пока не ясно, какой этап проходят стороны в вопросе переговоров.

Ранее Минпромторг анонсировал переход всех российских активов автоконцерна в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. В частности, речь идет о заводе компании. Также отмечается, что сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Так, порядка 2 тысяч рабочих мест на заводе Nissan сохранятся. «АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой к ним запчастей.