Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО старыми запчастями

Российские страховщики предлагают изменить процедуру ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.

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Как удалось узнать изданию, в РСА всерьёз рассматривают предложение участников рынка, которые хотят не только увеличить сроки проведения авторемонта по полису страхования, но и использовать для замены вышедших из строя деталей подержанные запчасти.

Как объясняют страховщики, такой подход становится просто вынужденным в силу того, что оригинальные иностранные запчасти сейчас поставляются в Россию с большими проблемами и с гораздо более длительными сроками доставки, чем это было раньше.