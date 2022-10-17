Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО старыми запчастями

Российские страховщики предлагают изменить процедуру ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.
Как удалось узнать изданию, в РСА всерьёз рассматривают предложение участников рынка, которые хотят не только увеличить сроки проведения авторемонта по полису страхования, но и использовать для замены вышедших из строя деталей подержанные запчасти.
Как объясняют страховщики, такой подход становится просто вынужденным в силу того, что оригинальные иностранные запчасти сейчас поставляются в Россию с большими проблемами и с гораздо более длительными сроками доставки, чем это было раньше.
В РСА склоняются к тому, чтобы принять предложение участников рынка. Эксперты считают, что смена подхода к ремонту аварийных авто поспособствует улучшению сложившейся ситуации с нехваткой деталей. При этом, сроки ремонта могут увеличиться до 60 дней.