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22 минуты назад

Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО старыми запчастями

Deita.ru

Российские страховщики предлагают изменить процедуру ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.

Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО старыми запчастями
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как удалось узнать изданию, в РСА всерьёз рассматривают предложение участников рынка, которые хотят не только увеличить сроки проведения авторемонта по полису страхования, но и использовать для замены вышедших из строя деталей подержанные запчасти.

Как объясняют страховщики, такой подход становится просто вынужденным в силу того, что оригинальные иностранные запчасти сейчас поставляются в Россию с большими проблемами и с гораздо более длительными сроками доставки, чем это было раньше.

В РСА склоняются к тому, чтобы принять предложение участников рынка. Эксперты считают, что смена подхода к ремонту аварийных авто поспособствует улучшению сложившейся ситуации с нехваткой деталей. При этом, сроки ремонта могут увеличиться до 60 дней.

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