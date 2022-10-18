В России начнут производить электромобили на аккумуляторах «Росатома»

Российское предприятие «Автотор», которое специализировалось в том числе на сборке моделей BMW, Kia и Hyundai заявило, что начнёт выпускать электромобили с аккумуляторами, произведёнными корпорацией «Росатом».
Глава компании «Автотор» Александр Сорокин заявил, что в 2023 году будет выпущена первая партия из 200 электромобилей с комплектующими производства «Росатома». Сейчас компания готовится к началу масштабного производства. Для этого создаётся новая инфраструктура. Как отмечается, работы будут вестись в новых корпусах, помещения почти достроены.
«Наши планы по выпуску в 2023 году первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания», — рассказал Сорокин.