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1 час назад

Новости автомира: В России начнут производить электромобили на аккумуляторах «Росатома»

Ferra.ruиещё 1

Российское предприятие «Автотор», которое специализировалось в том числе на сборке моделей BMW, Kia и Hyundai заявило, что начнёт выпускать электромобили с аккумуляторами, произведёнными корпорацией «Росатом».

В России начнут производить электромобили на аккумуляторах «Росатома»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Глава компании «Автотор» Александр Сорокин заявил, что в 2023 году будет выпущена первая партия из 200 электромобилей с комплектующими производства «Росатома». Сейчас компания готовится к началу масштабного производства. Для этого создаётся новая инфраструктура. Как отмечается, работы будут вестись в новых корпусах, помещения почти достроены.

«Наши планы по выпуску в 2023 году первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания», — рассказал Сорокин.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Александр Сорокин,Росатом,
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