В России начнут производить электромобили на аккумуляторах «Росатома»

Российское предприятие «Автотор», которое специализировалось в том числе на сборке моделей BMW , Kia и Hyundai заявило, что начнёт выпускать электромобили с аккумуляторами, произведёнными корпорацией «Росатом» .

Глава компании «Автотор» Александр Сорокин заявил, что в 2023 году будет выпущена первая партия из 200 электромобилей с комплектующими производства «Росатома». Сейчас компания готовится к началу масштабного производства. Для этого создаётся новая инфраструктура. Как отмечается, работы будут вестись в новых корпусах, помещения почти достроены.