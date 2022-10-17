В России сертифицировали электрический грузовик WOLV FC25

Компания New Energy Motors получила «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на электрогрузовичок WOLV FC25. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль». Документ дает право на изготовление и реализацию автомобиля в России.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что машине в процессе доводки поменяли зеркала и сиденья. Плюс сделали вариант с отдельной батареей, запитывающей холодильник в рефрижераторе. Получилось 4,5 часа при температуре -18 градусов. Этого вполне хватает для восьмичасовой рабочей смены при прерывистой работе холодильника.

О том, что в России появится коммерческая модель WOLV FC25 стало известно в апреле 2022 года. Это легкий развозной грузовичок с электромотором. Кузов вмещает 4,5 кубометра груза, туда входят два стандартных палета. Грузоподъемность машины составляет 800 кг. Машина оборудована электрическим двигателем мощностью 40 л.с. Полная зарядка тяговой батареи от бытовой сети составляет 5 часов. Запас хода — 200 км. Стоимость автомобиля неизвестна.