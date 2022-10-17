За какими китайскими кроссоверами стоит ехать в Белоруссию

Ситуация на автомобильном рынке России, связанная с уходом брендов и дефицитом машин, привела к всплеску цен. Оказавшись практически в монопольным положении, стоимость автомобилей немедленно подняли и китайские бренды. Но, как выяснилось, основное повышение коснулось именно нашей страны. А вот в соседних республиках, входящих в ЕАЭС, ситуация оказалась иной. Корреспондент "Российской газеты" отправился в Минск, чтобы своими глазами увидеть, что и почем продают местные дилеры.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В конце сентября 2022 года нестыковки в ценообразовании в одном экономическом пространстве заметили сами же игроки авторынка, после того как покупатели бросились осваивать ассортимент в салонах соседних дружественных республик, в частности, Казахстана.

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Тогда ситуацию пришлось комментировать директору по маркетингу Chery International Сюань Чжоу, который сославшись на разное законодательное регулирование, тарифы, курс валют и прочие факторы, в итоге сказал так, как есть: "Я думаю, вы понимаете сегодняшнюю ситуацию в России". Проще говоря, если ситуация в стране позволяет максимизировать прибыль, согласно всем канонам капитализма, ее будут максимизировать.

Убедиться в этом получилось и в Беларуси, где первым делом удалось побывать именно в автосалоне Chery, что расположен на местном МКАД (Минская кольцевая автодорога). Автомобили есть в наличии в свободной продаже, но в небольшом ассортименте. Из всего модельного ряда можно сесть и уехать на Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro. Интересно, что популярную в России "четверку" можно купить с небольшой скидкой даже 2021 года выпуска!

На а теперь самое главное - цены. За Tiggo 4 в комплектации Comfort 1.5 с "механикой" 2022 года выпуска белорусский дилер без каких-либо дополнительных условий попросил 1 713 000 рублей (в пересчете по курсу), а за версию Travel с вариатором - всего на 50 000 рублей больше.

Для сравнения: в России по официальному прайс-листу без учета спецпрограмм эти же комплектации обойдутся в 1 999 900 и 2 139 900 рублей соответственно. То есть на 286 900 и 376 000 рублей дороже.

Chery Tiggo 7 Pro был доступен в одной единственной версии Elite по цене 99 900 белорусских рублей или 2 473 000 рублей российских. Причем при реальной сделке автосалон готов был предложить и скидку, отдав в итоге машину за 2 307 000 рублей. В России этот же автомобиль обойдется в 2 649 900 рублей или на 342 900 рублей дороже.

Чего в белорусском салоне Chery не оказалось, так это новинок. По словам дилера, Chery Tiggo 4 Pro они ждут не раньше начала года, а Chery Tiggo 8 Pro вообще поставляется только под заказ.

Приблизительно такая же ситуация ждала нас и в автосалоне Geely. В отделе продаж нам сообщили, что на Coolray и Atlas Pro уже три месяца как производитель переписал прайс-листы в сторону снижения на 15%. Таким образом, Geely Coolray в пересчете по курсу предлагается от 1 555 000 до 1 830 000 рублей. А Geely Atlas Pro - от 1 830 000 до 2 171 000 рублей.

В России у Geely Coolray комплектаций больше - пять вместо трех, но без учета спецпредложений цены на них варьируются от 2 299 990 до 2 749 990 рублей. Правда, судя по всему, ценовые реформы добрались и до нашей страны, только в несколько странном формате. Помимо специальных "кредитных" и "трейд-иновых" скидок, дилеры разом снимают с младших комплектаций 185 000 рублей и 285 000 со старших. Но действует эта скидка официально только до конца октября 2022 года, и продлят ли ее, никто не знает.

Для рядового автомобилиста в России Geely Coolray стоит от 2 114 990 до 2 464 990 рублей. Получается с поправкой на соотношение комплектаций выгода при покупке Geely Coolray в Республике Беларусь составит свыше 500 000 рублей. А при покупке Geely Atlas Pro, учитывая одинаковое соотношение комплектаций старшего кроссовера, - не менее 700 000 рублей.

Последний в нашем списке - дилерский центр Haval. В салоне представлен весь актуальный модельный ряд за исключением нового кроссовера Dargo. Единственная "живая" машина работает в тест-драйве, а вот товарных образцов нет. По словам белорусских продавцов, первую партию дилеры ждут не раньше конца года. Опять же, в том или ином количестве, все остальные модели есть в наличии - больше всего кроссоверов Jolion и F7x.

Самый недорогой Jolion из наличия в комплектации Comfort "на механике" нам предложили с небольшой скидкой за 76 000 белорусских рублей (по курсу 1 882 000 рублей российских). Правда, скидка действует при условии наличного расчета. Без него придется заплатить всю сумму - около 1 950 000 рублей в пересчете по курсу. Комплектация Elite с преселективным роботом обойдется уже в 2 225 000 рублей.

Столько же надо заплатить за самый недорогой Haval F7x Comfort с 1.5-литровым мотором. За 2 621 000 рублей получится купить полноприводную версию Premium, а за 2 767 500 F7x будет со 190-сильным мотором.

Таким образом, получается, что Haval Jolion в России и Беларуси стоит с поправкой на курсовую разницу одинаково, а на эффектный кроссовер F7x в сопоставимых комплектациях ценовой разброс отличается в пределах 100 тысяч рублей с увеличением суммы при выборе дорогих версий. Разница начинает быть заметной при выборе Haval F7 - в одинаковых исполнениях Elite с 1.5-литровым мотором в Беларуси кроссовер оказывается на 250 000 рублей дешевле. А вот флагманский внедорожник H9 вновь по цене почти не отличается в двух соседних странах - 4,3 млн в России и 4,2 млн в пересчете по курсу в Беларуси.