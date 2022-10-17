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3 часа назад

Безумные коллекции автомобилей

Motor.ru

Наверное, у каждого из нас есть свой гипотетический «гараж мечты», в котором находятся все интересные автомобили. Некоторым счастливчикам везёт, и они воплощают свои желания, собирая обширные коллекции крутых моделей. Естественно, отношение к машинам при этом соответствует их статусу: суперкары и лимузины содержатся в помещениях с особым микроклиматом и выезжают на дороги только в исключительных случаях. Впрочем, иногда всё происходит иначе: порой автомобили оказываются под открытым небом на долгие десятилетия. Вспомним некоторые необычные собрания, о которых общественность узнала недавно.

1/30 На продажу выставили 11 японских спорткаров из 1990-х: все машины предназначены для внутреннего рынка
Фото: Motor.ru
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2/30 Коллекция включает, например, 32-летний Nissan Pulsar GTi-R, которым владел гендиректор отделения Nismo: сделан всего 21 такой автомобиль
Фото: Motor.ru
3/30 Ещё в собрание входят Honda Integra Type R от ателье Mugen и NSX-R, Mazda Autozam AZ-1, Mitsubishi Lancer Evolution II GSR и Lancer Evolution IV GSR, Nissan Skyline R32 GT-R V-Spec II N1 и Skyline R33 GT-R, Subaru Impreza STI Wagon и Toyota Supra RZ
Фото: Motor.ru
4/30 Коллекцию из 120 раритетных машин, принадлежавших 80-летнему мебельному магнату Джину Пондеру, продали за 24 315 417 долларов
Фото: Motor.ru
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5/30 В собрание вошли, например, пара Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe, Ferrari 330 GTC и 246 Dino GTS, Jaguar E-Type, Maserati 3500 GT Spyder, Mercedes-Benz 300 SL Roadster и Porsche 356 A 1600 Speedster
Фото: Motor.ru
6/30 Также среди экспонатов есть восстановленные модели 1930-х–1950-х годов: владелец считает их настоящими произведениями искусства
Фото: Motor.ru
7/30 На YouTube опубликовано видео о 1700-метровом доме за 45 миллионов долларов, построенном на искусственном острове Палм-Джумейра в ОАЭ
Фото: Motor.ru
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8/30 В гараже, рассчитанном на 14 машин, сейчас стоят шесть интересных автомобилей: среди них, к примеру, один из 40 Bugatti Divo ценой около 10 миллионов долларов
Фото: Motor.ru
9/30 Ещё здесь хранятся один из 150 родстеров Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S за 1,4 миллиона, а также Aston Martin V8, Ferrari 488, McLaren Senna и Porsche 911 GT2 RS
Фото: Motor.ru
10/30 Катарский шейх Халифа бин Хамад бин Халифа Аль Тани всегда берёт с собой на отдых в Лондон несколько редких суперкаров
Фото: Motor.ru
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11/30 В нынешнем году его выбор пал на Bugatti Divo, Lamborghini Sian и Ferrari Monza SP2
Фото: Motor.ru
12/30 Ранее его видели за рулём Bugatti Veyron Rembrandt и Chiron, Ferrari LaFerrari и F12tdf, Lamborghini Centenario, McLaren P1, Pagani Huayra BC и Porsche 918 Spyder
Фото: Motor.ru
13/30 Дубайский дилер собрал в своём автосалоне суперкары на сто миллионов долларов
Фото: Motor.ru
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14/30 Здесь разместились, скажем, Bugatti Divo, Ferrari SF90 Stradale и LaFerrari Aperta, Lamborghini Sian, McLaren P1, P1 GTR и Speedtail или Porsche 918 Spyder Weissach
Фото: Motor.ru
15/30 Наиболее интересен дорожный вариант болида Porsche 911 GT1 из 1990-х: цена — 15,8 миллиона долларов
Фото: Motor.ru
16/30 Некий житель американской Флориды собрал коллекцию BMW M3 Competition поколения E92 с разными окрасками
Фото: Motor.ru
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17/30 Каждое из девяти купе выкрашено в колер из гаммы BMW Individual. Наиболее интересен M3 Lime Rock Park Edition с кузовом цвета Fire Orange: спецверсию, посвящённую американской трассе, собрали для местного рынка в количестве двухсот единиц
Фото: Motor.ru
18/30 Кроме того, в США всего четыре M3 цвета Java Green. Двухдверок оттенка Phoenix Yellow только две — в Штатах или даже во всём мире. Колер Frozen Blue достался 72 экземплярам, а купе с окрасками Frozen Black и Frozen Silver вышли тиражом по 40 штук
Фото: Motor.ru
19/30 Увы, не всем автомобилям так везёт. На торги выставили 165 классических машин. Некоторые из них в своё время считались престижными, но теперь большая часть пребывает в ужасном состоянии
Фото: Motor.ru
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20/30 Собрание включает в первую очередь никогда не реставрированные автомобили образца 1950-х. Владелец раритетов Дэвид Вайлз не желал расставаться с ними всю свою жизнь
Фото: Motor.ru
21/30 В коллекцию вошли 54 Oldsmobile, 26 Buick, 17 Pontiac, 16 Cadillac, четыре DeSoto, пара Lincoln и один Imperial. Ещё здесь представлены Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hudson, Packard и модели множества иных марок
Фото: Motor.ru
22/30 Видеоблогер Mr. Goodpliers нашёл собрание старинных автомобилей, которые шесть десятилетий простояли без движения в 13 амбарах
Фото: Motor.ru
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23/30 Автор видео заснял модели разных лет — 1920–1930-х, 1950–1960-х и 1980-х. Почти все машины пребывают в плохом состоянии и покрыты слоем пыли
Фото: Motor.ru
24/30 Среди наиболее интересных экземпляров — Star Four от американской фирмы Durant Motors, выпускавшийся с 1922 по 1928 год, и Frazer Vagabond, появившийся в 1949-м
Фото: Motor.ru
25/30 В сарае обнаружили коллекцию французских моделей середины прошлого века, которую инженер Пьер Херон собирал в 1965–1973 годах
Фото: Motor.ru
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26/30 В собрание вошли один из 15 экземпляров Talbot Lago T26 GSL, Hispano-Suiza Type 49 в заводском состоянии и несколько автомобилей фирмы Delahaye, в том числе редкая модель El Glaoui
Фото: Motor.ru
27/30 Хотя после долгого простоя почти все машины нуждаются в восстановлении, их решили выставить на аукцион в неизменном виде
Фото: Motor.ru
28/30 В британском лесу нашли множество забытых автомобилей
Фото: Motor.ru
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29/30 Помимо ничем не примечательных моделей конца прошлого века, в чаще обнаружились и весьма интересные экземпляры. Здесь есть ржавые Land Rover, Volkswagen Golf GTI второго поколения и Ford Fiesta с каркасом безопасности: вероятно, это гоночная версия
Фото: Motor.ru
30/30 Кроме того, в лесу стоят неплохо сохранившийся Mitsubishi Lancer Evolution IV и два купе Nissan 200SX в исполнении S13 образца 1988–1994 годов
Фото: Motor.ru
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