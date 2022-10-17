Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: анонсирован новый кроссовер Mitsubishi. Скорее всего – конкурент Креты

Колеса.ру

Компактный паркетник японской марки дебютирует в статусе концепта, однако, как ожидается, он довольно быстро перевоплотится в серийную модель.

Mitsubishi анонсировала кроссовер, который может стать конкурентом Креты
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Мировая премьера нового шоу-кара Mitsubishi пройдет 19 октября во Вьетнаме, свой анонс компания сопроводила единственным тизером. Имя концепта пока не объявлено, как и то, к какому сегменту он относится. Впрочем, ранее некоторые вьетнамские профильные СМИ получили приглашение на презентацию, в котором новинка обозначена как «Small SUV Concept».

Предполагается, что в статусе концепта паркетник долго не задержится: якобы серийное воплощение представят уже в следующем году. Основным ареалом обитания, очевидно, станет Юго-Восточная Азия, ведь именно этот регион является для Mitsubishi приоритетным, так как среди всех брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi у этой компании там самые сильные позиции. Ну а в главные конкуренты новой модели прочат Hyundai Creta и Kia Seltos.

На картинке мы видим фрагмент передней части, из особенностей дизайна экстерьера грядущего прототипа пока можно отметить довольно массивный бампер и «соты» на радиаторной решетке.

Что же касается техники, то не исключено, что товарный кроссовер получит двигатель от популярного на азиатских рынках компактвэна Mitsubishi Xpander: речь идет о четырехцилиндровом «атмосфернике» 1.5 мощностью 105 л.с. А вот полный привод пока под вопросом – компактные SUV в Юго-Восточной Азии, в основном, исключительно переднеприводные (включая местную Крету).

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,Kia,Mitsubishi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители