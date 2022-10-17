"АвтоВАЗ" доработал модели Lada Granta и Lada Niva

Российский автопроизводитель »«АвтоВАЗ» доработал конструкцию Lada Granta и Niva в сентябре 2022 года. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

Фото: Lada Lada

«На Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые комплектующие Lada Granta теперь унифицированы, например, каркас спинки переднего сиденья.