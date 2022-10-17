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2 часа назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" доработал модели Lada Granta и Lada Niva

Газета.Ruиещё 1

Российский автопроизводитель »«АвтоВАЗ» доработал конструкцию Lada Granta и Niva в сентябре 2022 года. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

"АвтоВАЗ" доработал модели Lada Granta и Lada Niva
Фото: LadaLada

«На Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые комплектующие Lada Granta теперь унифицированы, например, каркас спинки переднего сиденья.

Ране сообщалось, что житель Тольятти предложил приобрести полулитровые банки с воздухом с «АвтоВАЗа». Продавец назвал воздух в банке «Ароматом Тольятти». Цена за банку с воздухом объемом 0,5 литра составляет 200 рублей.

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