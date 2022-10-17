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59 минут назад

Новости автомира: компания Hyundai запустила процесс консервации автомобильного завода в Санкт-Петербурге

Южный автомобиль

Корейская компания Hyundai приступила к процессу консервации своего российского завода в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на собственный источники сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль». При этом сама компания Hyundai официально не заявляла о планах закрыть завод в России, сейчас он находится в вынужденном простое.

Началась консервация завода Hyundai в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев / ТАССПетр Ковалев / ТАСС

Источники, на которые ссылается телеграм-канал, утверждают, что с завода уже вывезли все хранившиеся здесь автомобили, в том числе некомплектные. Всего было вывезено порядка 1500 машин. Сотрудников пока не увольняют, предположительно это произойдет в конце месяца, когда руководство завода объявляло продлении режима простоя. Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге был приостановлен весной 2022 года. Ранее о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге заявила компания Toyota.

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