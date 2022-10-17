Jeep представил свой первый электрический кроссовер

Компания Jeep в рамках Парижского международного автосалона представила самую компактную модель в своей линейке — кроссовер Avenger («Мститель»). Он стал первым полностью электрическим автомобилем в истории марки и рассчитан в первую очередь именно на европейский рынок, для которого он и разрабатывался. Выпуск модели наладят на заводе Fiat в Польше, а старт продаж намечен уже на март 2023 года. Продавать кроссовер также планируется в Японии и Южной Корее, но на домашнем американском рынке модель не появится.

Фото: Jeep Avenger© Stellantis Jeep Avenger© Stellantis

Новый кроссовер стал самой компактной моделью американского производителя. В длину он достигает всего 4,08 метра — это на 16 сантиметров короче актуального поколения трехдверного Wrangler. Дорожный просвет Jeep Avenger составляет 200 миллиметров. Углы въезда и рампы — 20 градусов, съезда — 32.

Jeep Avenger Stellantis

Jeep Avenger Stellantis

В компании отдельно выделили самый большой объем переднего багажника — он составляет 34 литра. Создатели кроссовера отметили, что в среднем для сегмента этот показатель достигает 15 литров. При этом основной задний отсек максимально вмещает 380 литров.

Jeep Avenger Stellantis

Дизайн интерьера вдохновлен минималистичным оформлением салона Jeep Wrangler. Вдоль всей передней панели расположена контрастная деталь, которую в компании называют «лучом». На ней находятся воздуховоды и некоторые кнопки управления. Чуть ниже — довольно объемный отсек для хранения мелких вещей. На центральном тоннеле разместилась модульная система хранения, которую можно настраивать персонально под себя. В пространстве рядом с селектором трансмиссии есть дополнительный отсек, где можно одновременно заряжать смартфон и разместить бутылку воды объемом 1,5 литра.

Для компактной модели у «Мстителя» довольно богатый набор ассистентов и функций. Кроссовер оснащен системой автономного вождения второго уровня — он может автоматически регулировать скорость и траекторию, держать безопасную дистанцию, а также удерживать автомобиль в полосе. Также кроссовер получил функцию распознавания дорожных знаков, системы автоматического экстренного торможения, контроля усталости водителя и активной помощи при парковке.

В основе электрокара лежит модульная платформа концерна Stellantis, на которой построены, например, Opel Mokka и Peugeot 2008. Электромотор расположен на передней оси имеет пиковую мощность 156 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Под креслами и центральным тоннелем установлена литий-ионная батарея емкостью 54 киловатт-часа. По циклу WLTP запас хода достигает 400 километров, однако в компании утверждают, что в городском цикле одного заряда батареи хватит на 550 километров.

Помимо полностью электрической версии, у Avenger появится и гибридная модификация. В Париже компания представила полноприводную версию кроссовера с дополнительным электромотором на задней оси, однако Avenger 4xe пока носит статус концепта.

Привод у кроссовера исключительно передний, однако это первая модель в линейке Jeep, у которой он сочетается с системой Select-Terrain — внедорожными режимами для снега, грязи и песка. В зависимости от типа покрытия электроника автомобиля подключает антипробуксовочную систему.