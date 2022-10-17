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1 час назад

Российский завод Hyundai начали консервировать

Алиса Селезнёва

Процесс консервации запустили на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Телеграм-канал «Русский автомобиль».

Российский завод Hyundai начали консервировать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В настоящее время завод находится в режиме простоя. Официально о намерениях закрыть предприятие Hyundai не сообщала. Однако появились сведения, что с завода вывезли все хранившиеся автомобили, включая некомплектные и не прошедшие финальную стадию приемки - всего около 1,5 тысяч штук.

Об увольнении оставшихся сотрудников пока не объявлено. Ожидается, что это будет сделано 27-28 октября. Именно в эти дни каждого месяца руководство продлевало режим простоя. В этом режиме сотрудникам выплачивают две трети заработка.

Напомним, работа завода Hyundai в Санкт-Петербурге была приостановлена весной. Еще один завод, где собирали для российского рынка Hyundai и Kia, калининградский «Автотор» в начале октября объявил о запуске переналадки мощностей для производства новых автомобилей. Однако пока неизвестно, что именно планируется выпускать.

Автоновости,Hyundai,Kia,Hyundai,
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