Российский завод Hyundai начали консервировать

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В настоящее время завод находится в режиме простоя. Официально о намерениях закрыть предприятие Hyundai не сообщала. Однако появились сведения, что с завода вывезли все хранившиеся автомобили, включая некомплектные и не прошедшие финальную стадию приемки - всего около 1,5 тысяч штук.

Об увольнении оставшихся сотрудников пока не объявлено. Ожидается, что это будет сделано 27-28 октября. Именно в эти дни каждого месяца руководство продлевало режим простоя. В этом режиме сотрудникам выплачивают две трети заработка.