В октябре проезд по трем федеральным трассам подорожает

«Автодор» объявил о грядущей индексации тарифов на проезд по платным трассам. Как сообщает пресс-служба организации на официальном сайте, с октября повысится стоимость проезда по некоторым участкам М-4 «Дон» и М-3 «Украина», а также подорожают абонементы на М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

Отмечается, что на ряде пунктов взимания платы на М-4 в текущем месяце точечно введут некоторые изменения. При этом вся стоимость проезда по всей дороге увеличится лишь в выходной примерно на 100 рублей. На магистрали М-3 «Украина» тариф также изменится только по выходным, однако новая стоимость проезда пока не объявлена. Индексация, в первую очередь, коснется транспортных средств первой категории.