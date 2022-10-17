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1 час назад

В октябре проезд по трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-3 «Украина» подорожает

Никита Бородкин

«Автодор» объявил о грядущей индексации тарифов на проезд по платным трассам. Как сообщает пресс-служба организации на официальном сайте, с октября повысится стоимость проезда по некоторым участкам М-4 «Дон» и М-3 «Украина», а также подорожают абонементы на М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

В октябре проезд по трем федеральным трассам подорожает
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на ряде пунктов взимания платы на М-4 в текущем месяце точечно введут некоторые изменения. При этом вся стоимость проезда по всей дороге увеличится лишь в выходной примерно на 100 рублей. На магистрали М-3 «Украина» тариф также изменится только по выходным, однако новая стоимость проезда пока не объявлена. Индексация, в первую очередь, коснется транспортных средств первой категории.

Абонементы для проезда по трассам М-4 и М-11 подорожают примерно на 10%. В «Автодоре» отметили, что предыдущая индексация для них проводилась в ноябре 2021 года. Также для магистрали М-3 появится новый абонемент на 15 поездок — для первой категории он будет стоить 1140 рублей за 26 километров.

Автоновости,Автодор,
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