Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта из-за дефицита необходимых запчастей. Как сообщает газета «Известия», из-за нехватки комплектующих страховщики просят увеличить сроки починки автомобилей, а также разрешить использование бывших в употреблении деталей.
Отмечается, что сейчас большинство отсутствующих в стране запчастей можно заменить аналогами, однако порядка 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке и недоступны к заказу. При этом срок ожидания поставок в некоторых случаях может достигать трех месяцев. Наибольший дефицит наблюдается в стеклах, системах безопасности и электропроводки, а также несущих деталей кузова и интерьера.
Как отметил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов, сроки ремонта по ОСАГО следует увеличить с 30 до 60 дней. К этому шагу подталкивает и увеличение доли станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в 30 дней. Кроме того, страховщиками предлагается не учитывать период доставки запчасти в ремонте по полису.