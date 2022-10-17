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1 час назад

Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта

Никита Бородкин

Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта из-за дефицита необходимых запчастей. Как сообщает газета «Известия», из-за нехватки комплектующих страховщики просят увеличить сроки починки автомобилей, а также разрешить использование бывших в употреблении деталей.

Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что сейчас большинство отсутствующих в стране запчастей можно заменить аналогами, однако порядка 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке и недоступны к заказу. При этом срок ожидания поставок в некоторых случаях может достигать трех месяцев. Наибольший дефицит наблюдается в стеклах, системах безопасности и электропроводки, а также несущих деталей кузова и интерьера.

Как отметил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов, сроки ремонта по ОСАГО следует увеличить с 30 до 60 дней. К этому шагу подталкивает и увеличение доли станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО из-за невозможности уложиться в 30 дней. Кроме того, страховщиками предлагается не учитывать период доставки запчасти в ремонте по полису.

Автоновости,Иван Попов,Московская акционерная страховая компания,
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