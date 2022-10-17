Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта из-за дефицита необходимых запчастей. Как сообщает газета «Известия», из-за нехватки комплектующих страховщики просят увеличить сроки починки автомобилей, а также разрешить использование бывших в употреблении деталей.

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Отмечается, что сейчас большинство отсутствующих в стране запчастей можно заменить аналогами, однако порядка 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке и недоступны к заказу. При этом срок ожидания поставок в некоторых случаях может достигать трех месяцев. Наибольший дефицит наблюдается в стеклах, системах безопасности и электропроводки, а также несущих деталей кузова и интерьера.