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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» предложил расширить программу льготного автокредитования

Говорит Москваиещё 1

В компании полагают, что в неё следует включить пенсионеров и военнослужащих. Эта мера позволит поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" предложил расширить льготное автокредитование
Фото: LADALADA

«Нам необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идёт его резкая просадка. В данном случае речь не идёт о какой-то финансовой поддержке непосредственно «АвтоВАЗа» или каких-то других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоёв населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение», — отметил Соколов во время парламентских слушаний по импортозамещению в Совете Федерации.

Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%). Стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 до 2 миллионов рублей.

Предложение доступно семьям с минимум одним несовершеннолетним ребёнком, медикам и учителям, а также тем, кто впервые покупает автомобиль.

Автоновости,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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