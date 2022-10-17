"АвтоВАЗ" предложил расширить льготное автокредитование

«Нам необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идёт его резкая просадка. В данном случае речь не идёт о какой-то финансовой поддержке непосредственно «АвтоВАЗа» или каких-то других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоёв населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение», — отметил Соколов во время парламентских слушаний по импортозамещению в Совете Федерации.