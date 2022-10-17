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55 минут назад

Названа дата возобновления производства Lada Vesta

Никита Бородкин

Производство Lada Vesta планируют возобновить в марте 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Названа дата возобновления производства Lada Vesta
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», — рассказал глава автоконцерна.

Напомним, что ранее Соколов заявлял о планах «АвтоВАЗа» возобновить производство флагманской модели на заводе в Тольятти следующей весной. Он также рассказывал, что компания ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о закупке 50 тысяч Lada Vesta для нужд таксопарка и каршеринга.

Ранее журналисты издания «Лада Онлайн» отмечали, что «АвтоВАЗ» может начать выпуск Lada Vesta с 8-клапанным мотором вместо 16-клапанного двигателя. Производство последнего, по словам Соколова, может начаться в мае 2023 года — до тех пор модель, вероятно, будут комплектовать упрощенным двигателем.

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