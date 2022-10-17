Названа дата возобновления производства Lada Vesta

Производство Lada Vesta планируют возобновить в марте 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
«В следующем году, ориентировочно в марте, мы должны запустить на конвейер производство нашей флагманской модели Lada Vesta. Кстати, на прошлой неделе был сварен уже первый кузов на новом прототипе Vesta», — рассказал глава автоконцерна.
Напомним, что ранее Соколов заявлял о планах «АвтоВАЗа» возобновить производство флагманской модели на заводе в Тольятти следующей весной. Он также рассказывал, что компания ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о закупке 50 тысяч Lada Vesta для нужд таксопарка и каршеринга.
Ранее журналисты издания «Лада Онлайн» отмечали, что «АвтоВАЗ» может начать выпуск Lada Vesta с 8-клапанным мотором вместо 16-клапанного двигателя. Производство последнего, по словам Соколова, может начаться в мае 2023 года — до тех пор модель, вероятно, будут комплектовать упрощенным двигателем.