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52 минуты назад

Новости автомира: Мерседес выпустит ещё один электрический кроссовер - первые подробности

Wroom.ru

Серийный выпуск электрокроссовера Mercedes-Benz EQE SUV начнётся в конце года.

Мерседес выпустит ещё один электрический кроссовер
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Новинку можно будет считать электрическим аналогом «Мерседеса GLE-класса». Замыленный дизайн с плавными линиями кузова — такой же, как у большого электрокроссовера EQS SUV, но модель EQE SUV на 26 см короче: её длина составляет 4,86 метра.

Mercedes-Benz

Интерьер тоже унифицирован с другими электрическими «Мерседесами». У базовой версии — отдельные экраны приборов и медиасистемы, а у дорогих вариантов — огромная стеклянная поверхность во всю ширину кузова и три дисплея под ней. Салон рассчитан на пять человек.

Mercedes-Benz

Базовый Mercedes-Benz EQE 350+ SUV — с одним электромотором мощностью 292 л. с. на задней оси. Все остальные версии оснащены двумя двигателями и имеют полный привод: отдача силовой установки — от 292 до 626 сил в зависимости от версии. Самый мощный вариант способен разогнаться до сотни за 3,7 секунды.

Mercedes-Benz

Все модификации кроссовера оснащаются батареей ёмкостью 91 кВт/ч. Дальность хода на одной зарядке зависит от мощности силовой установки: базовая одномоторная версия может проехать до 590 км.

В списке опций, среди прочего, появятся пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и шасси с подруливающими задними колёсами.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE будут выпускать на заводе в США с декабря этого года. Цены на электромобиль пока не объявлены, но уже известно, что главным конкурентом новинки станет модель BMW iX.

Автоновости,BMW,Mercedes-Benz,
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