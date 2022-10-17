Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
44 минуты назад

Стало известно, за какой срок можно накопить на новый автомобиль

Ирина Лебедева

Работающему гражданину РФ необходимо копить в среднем около восьми лет на новый автомобиль. Это следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.

Стало известно, за какой срок можно накопить на новый автомобиль
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

За основу взяли стоимость новой машины в 2,3 млн рублей. Так, жители Чукотки накопят быстрее всего эту сумму. На этой уйдет лишь 3,7 года. Данный показатель вдвое меньше срока, который потребуется среднестатистическому россиянину.

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Накопление вышеуказанной суммы там займет 3 года и 10 месяцев.

Третью строчку заняла Магаданская область (4,3 года), четвертую — Ненецкий автономный округ (4,4 года), пятую — Камчатка (4,6 года).

Москвичам потребуется в среднем за 4,7 года на то, чтобы накопить 2,3 млн рублей.

На седьмом месте — Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года). Также в первой десятке оказались Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).

Ранее сообщалось, что, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе количество выданных автомобильных кредитов росло четвертый месяц подряд. В сравнении с мартом 2022 года число увеличилось в 2,7 раза, до 46,8 тыс. штук.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители