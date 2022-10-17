Стало известно, за какой срок можно накопить на новый автомобиль

Работающему гражданину РФ необходимо копить в среднем около восьми лет на новый автомобиль. Это следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.

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За основу взяли стоимость новой машины в 2,3 млн рублей. Так, жители Чукотки накопят быстрее всего эту сумму. На этой уйдет лишь 3,7 года. Данный показатель вдвое меньше срока, который потребуется среднестатистическому россиянину.

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Накопление вышеуказанной суммы там займет 3 года и 10 месяцев.

Третью строчку заняла Магаданская область (4,3 года), четвертую — Ненецкий автономный округ (4,4 года), пятую — Камчатка (4,6 года).

Москвичам потребуется в среднем за 4,7 года на то, чтобы накопить 2,3 млн рублей.

На седьмом месте — Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года). Также в первой десятке оказались Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).