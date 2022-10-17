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59 минут назад

Новости автомира: опубликована фотография неизвестной Lada

Motor.ruиещё 2

В сообществе Avtograd News, которое специализируется на инсайдерской информации об АвтоВАЗе, опубликовали фотографию некоего скрытого под тканью автомобиля на прицепе. Автор публикации предположил, что машина очертаниями напоминает хэтчбек на базе Lada Vesta, который не пошел в серию. Ранее сообщалось, что он может послужить основой для будущего кроссовера Vesta, о разработке которого объявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Опубликована фотография неизвестной Lada
Фото: © Avtograd news / vk.com© Avtograd news / vk.com

Avtograd News публикует фотографию (о снимке известно только то, что он был сделан в середине сентября) и сравнивает очертания замаскированного автомобиля с компьютерной визуализацией нереализованного хэтчбека Vesta. В подписи к публикации автор заявляет, что «дело пошло» и предполагает, что АвтоВАЗ «попробует сделать кроссовер вместо хэтчбека».

Однако единственный вывод, который можно сделать по снимку, это то, что у запечатленного автомобиля колесные диски, как у Renault Arkana.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов действительно ранее говорил о планах по расширению семейства Vesta за счет кроссовера. Известно, что вседорожник уже запущен в разработку и увидит свет в 2024-2025 годах. Модель позволит Lada укрепиться в популярном сегменте SUV, в котором марка пока представлена только внедорожниками Niva.

Портал Quto.ru выяснил, что за основу будущего кроссовера будут взяты наработки по хэтчбеку Vesta, иными словами, новинка будет представлять собой пятидверку с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который, видимо, заимствуют у Cross-версии Весты.

На заводе/Youtube // Компьютерная визуализация нереализованного хэтчбека Lada Vesta

Будущий кроссовер будет переднеприводным, так как платформа Vesta не предусматривает вариант четырех ведущих колес. Линейка двигателей у модели будет та же, что и у Vesta NG, однако к моменту появления паркетника АвтоВАЗ может разработать новое поколение силовых агрегатов.

Автоновости,Lada Vesta,Renault,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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