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47 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ хочет запретить «нелокализованные» машины в такси и каршеринге

Motor.ruиещё 2

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выступил с инициативой касательно новых поправок в законопроект, регулирующий работу такси. По мнению Соколова, в будущий закон нужно добавить также требования к уровню локализации автомобилей, которые используют российские таксомоторные компании. Кроме того, Соколов предложил запретить использовать «нелокализованные» автомобили в том числе и в каршеринге.

АвтоВАЗ хочет "прижать" каршеринг и автопарки
Фото: Motor.ruMotor.ru

По мнению Соколова, в российских сервисах такси нужно использовать только автомобили с высоким уровнем локализации. Аналогичные меры он предложил распространить и на операторов каршеринга.

Законопроект о регулировании работы такси внесли на рассмотрение в Госдуму еще в мае текущего 2022 года. В частности, этот документ регламентирует формирование тарифов на поездки, требования к внешнему виду автомобилей и водителей.

Накануне Максим Соколов выступил с еще одной инициативой — он предложил включить в программу льготного автокредитования новые категории граждан: военных и пенсионеров. Таким образом глава АвтоВАЗа хочет дополнительно стимулировать спрос на новые автомобили на российском рынке.

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