АвтоВАЗ хочет "прижать" каршеринг и автопарки

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выступил с инициативой касательно новых поправок в законопроект, регулирующий работу такси. По мнению Соколова, в будущий закон нужно добавить также требования к уровню локализации автомобилей, которые используют российские таксомоторные компании. Кроме того, Соколов предложил запретить использовать «нелокализованные» автомобили в том числе и в каршеринге.

По мнению Соколова, в российских сервисах такси нужно использовать только автомобили с высоким уровнем локализации. Аналогичные меры он предложил распространить и на операторов каршеринга.

Законопроект о регулировании работы такси внесли на рассмотрение в Госдуму еще в мае текущего 2022 года. В частности, этот документ регламентирует формирование тарифов на поездки, требования к внешнему виду автомобилей и водителей.