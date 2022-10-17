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50 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных машин на своих мощностях

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях.

АвтоВАЗ ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных машин
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Обращались зарубежные компании, мы ведем переговорный процесс и смотрим насколько это выгодно для АвтоВАЗа и российской промышленности в целом", - сказал он в кулуарах Совета Федерации.

В то же время Соколов не уточнил, с компанией из какой страны ведутся переговоры.

Напомним, компания Renault, которой раньше принадлежал АвтоВАЗ, объявила об уходе из России в мае. Акции АвтоВАЗа французы передали российскому государству в лице НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет, завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы и переименован в "Москвич" - его Renault выкупить не сможет никогда.

Сервисным обслуживанием автомобилей ушедшей марки сейчас занимаются сервисные центры Lada.

В то же время АвтоВАЗ сохраняет партнерские отношения с Renault, которая является поставщиком ряда позиций комплектующих для Lada Largus.

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