АвтоВАЗ ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных машин

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях.

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"Обращались зарубежные компании, мы ведем переговорный процесс и смотрим насколько это выгодно для АвтоВАЗа и российской промышленности в целом", - сказал он в кулуарах Совета Федерации.

В то же время Соколов не уточнил, с компанией из какой страны ведутся переговоры.

Напомним, компания Renault, которой раньше принадлежал АвтоВАЗ, объявила об уходе из России в мае. Акции АвтоВАЗа французы передали российскому государству в лице НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет, завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы и переименован в "Москвич" - его Renault выкупить не сможет никогда.

Сервисным обслуживанием автомобилей ушедшей марки сейчас занимаются сервисные центры Lada.