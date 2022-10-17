Lada Niva по-французски: Renault представила внедорожник в стиле ретро

На Парижском автосалоне Renault презентовала концептуальный внедорожник 4ever, который к 2025 году может переродится в серийную модель.

Фото: Renault Renault

Renault 4ever - переосмысление Renault 4, который выпускался с 1961 по 1992 годы. Игра на ностальгических чувствах - любимый приём Луки Де Мео, главы

Renault

Group, который пока работает. Концепт обвешен эффектными аксессуарами, но если убрать их, то получится серийный автомобиль, дизайн которого запатентован ещё в мае 2021 года. Теперь становится понятно, что модель претерпит трансформацию.

Renault

Длина новинки - 4160 мм, колёсная база равна 2570 мм. Она крупнее Lada Niva Travel, но уступает по габаритам Renault Duster.

Концепт оснастили одним электродвигателем на задней оси, его мощность - 136 л.с. Ёмкость аккумулятора составляет 42 кВт ч. Других технических подробностей об автомобиле не рассказали.

Интересно, что в основе Renault 4 лежит платформа CMF-BEV - производная от CMF-B - той самой, на которой проектируется новое семейство Lada и которую планировали освоить для выпуска нового поколения Niva в 2025 году.