Индийский стартап готовит к премьере необычный кроссовер

Молодая индийская компания Pravaig, базирующаяся в Бангалоре, готовится к премьере своей второй модели. Два года назад стартап представил прототип электрического седана Extinction, а теперь, спустя два года, свет увидит электрический кроссовер – его дебют назначен на 25 ноября. О новом электрокаре известно, что он будет поддерживать быструю зарядку от сети и сможет проезжать до 500 километров. Судя по единственному тизеру, опубликованному порталом Autocar India, у кроссовера будет брутальный и необычный дизайн экстерьера.

Фото: © Autocar India © Autocar India

Кроссовер, как и представленный ранее седан, позиционируется как премиальный. Индийские журналисты прочат ему аудиосистему французской фирмы Devialet и систему фильтрации воздуха PM 2.5, также ожидается, что автомобиль получит комплекс систем безопасности. По предварительным данным, максимальная скорость электромобиля составит 200 километров в час.

На тизере кроссовер изображен с узкой передней оптикой и задними фонарями, которые придают ему сходство с современными моделями Jaguar. Крыша состоит из двух секций со стеклянными вставками и венчается массивным спойлером. К особенностям дизайна можно отнести выступающую корму и совершенно гладкий длинный капот без выштамповок.

Скорее всего, электромотор у кроссовера будет тот же, что и у седана Extinction – его мощность составляет 204 лошадиные силы, а питается он от батареи на 96 киловатт-часов с поддержкой быстрой зарядки постоянным током (до 80 процентов за полчаса).