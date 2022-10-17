Легких BMW M больше не будет

Глава BMW M Франк ван Мил уверен, что легких «эмок» больше никогда не будет. Отчасти это связано с электрификацией и ростом числа электронных компонентов. И именно по этой причине в будущих моделях станет больше композитов — причем не только углепластика, но и альтернативных решений вроде материалов, основу которых составляют натуральные, а не синтетические волокна.

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С каждым годом автомобили становятся всё тяжелее и тяжелее — и этому есть вполне разумное объяснение. Дело не только в увеличении числа электронных компонентов, но и в утяжелении других деталей. Пример — кресла, которые сейчас весят примерно на 40 килограммов больше, чем 20 лет назад.

По словам главы BMW M Франка ван Мила, фанатам не стоит ждать даже лёгких «эмок». Масса новой M2 равна 1725 килограммам, то есть младшее купе всего на 50 килограммов легче более крупной M4 Competition xDrive. С повальным увлечением электрификаций цифры будут только расти, а компенсировать возросшую массу собираются с помощью композитов.

Это не только дорогой углепластик, но также материалы на основе натуральных волокон. Их производство менее вредно для экологии, но при этом биокомпозиты немного тяжелее того же карбона, однако легче алюминия. Сейчас «растительный пластик» используется в гоночном M4 GT4. Из него делают капоты, внешние панели дверей и элементы обвеса.