В ОАЭ прибыли из России первые седаны Aurus Senat. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на Al Mayadeen.

Отмечается, что российские ведомства и компания-производитель пока не заявляли официально о начале поставок автомобилей в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что отечественный бренд до настоящего времени продавал автомобили только на российском рынке. В линейке представлены три модели: Aurus Komendant, Aurus Senat и Aurus Senat Limousin.

Стоимость автомобиля модели Senat составляет в базовой комплектации свыше 24 млн рублей. Он комплектуется гибридной установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач.