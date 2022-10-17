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1 час назад

Новости автомира: Российские премиум-автомобили Aurus начали поставлять на экспорт

Илья Родин

В ОАЭ прибыли из России первые седаны Aurus Senat. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на Al Mayadeen.

Отмечается, что российские ведомства и компания-производитель пока не заявляли официально о начале поставок автомобилей в Объединенные Арабские Эмираты.

Названа стоимость нового Aurus Senat на водороде

Напомним, что отечественный бренд до настоящего времени продавал автомобили только на российском рынке. В линейке представлены три модели: Aurus Komendant, Aurus Senat и Aurus Senat Limousin.

Стоимость автомобиля модели Senat составляет в базовой комплектации свыше 24 млн рублей. Он комплектуется гибридной установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что новый президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главой России Владимиром Путиным. К месту встречи его доставили на Aurus.

Автоновости,Видео,Владимир Путин,
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