В ОАЭ прибыли из России первые седаны Aurus Senat. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на Al Mayadeen.
Отмечается, что российские ведомства и компания-производитель пока не заявляли официально о начале поставок автомобилей в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, что отечественный бренд до настоящего времени продавал автомобили только на российском рынке. В линейке представлены три модели: Aurus Komendant, Aurus Senat и Aurus Senat Limousin.
Стоимость автомобиля модели Senat составляет в базовой комплектации свыше 24 млн рублей. Он комплектуется гибридной установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Ранее сообщалось, что новый президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главой России Владимиром Путиным. К месту встречи его доставили на Aurus.