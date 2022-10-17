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35 минут назад

"АвтоВАЗ" предложил выдавать льготные автокредиты военным

Motor.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил расширить программу льготного автокредитования за счет добавления новых категорий граждан. Так, по мнению топ-менеджера, давать кредиты на покупку нового автомобиля пенсионерам и военнослужащим. Соколов отметил, что в последнее время на рынке идет заметное проседание спроса на новые машины. Благодаря таким мерам есть вероятность улучшить ситуацию с продажами новых автомобилей.

"АвтоВАЗ" предложил выдавать льготные автокредиты военным
Фото: Motor.ruMotor.ru

Соколов отметил, что речь идет не о поддержке персонально АвтоВАЗа или же какого-либо другого автопроизводителя. Глава отечественного автопроизводителя предлагает в целом поддержать российский автопром и помочь стимулировать продажи за счет расширения перечня категорий граждан, которые могут претендовать на льготные кредиты.

В рамках парламентских слушаний в Совете Федерации Соколов предложил давать льготные автокредиты еще и пенсионерам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Минпромторг России перезапустил программу льготного автокредитования в текущем году и продлил ее до 1 декабря 2022 года. По этой программе некоторые категории жителей России за счет субсидий от государства могут купить новую машину со скидкой до 25 процентов.

Автоновости,Максим Соколов,Минпромторг,Совет Федерации,Автоваз,
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