Глава Stellantis требует отменить Euro 7 и защитить Европу от "китайцев"

Легендарный Карлос Таварес выступил с рядом громких заявлений на автосалоне в Париже, в очередной раз указав европейским политикам на их просчёты в стратегии регулирования авторынка.

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Карлос Таварес уверенно и быстро поставил громадную корпорацию Stellantis на экологические рельсы, входящие в неё марки сыплют новыми «электричками» как из рога изобилия, при этом Таварес не раз заявлял, что не считает электромобили идеальным решением для будущего автоиндустрии, и что европейские политики слишком жёстко и безответственно проводят «зелёную» доктрину. Свежая порция заявлений видного топ-менеджера касалась в частности перспективных экологических норм Euro 7, позицию Тавареса цитирует британский журнал Autocar.

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О нормах Euro 7 мы довольно подробно рассказывали полтора года назад, и с тех пор мало что изменилось: параметры и сроки введения этих норм до сих пор не определены, так как чиновники и автопроизводители никак не могут договориться. Изначально планировалось, что нормы Euro 7 вступят в силу после 2025 года, то есть, например, в 2026 году, но из-за того, что они до сих пор не согласованы, а производителем нужно время на подготовку, сделать Euro 7 обязательными можно будет в лучшем случае в 2028 году. С учётом того, что некоторые страны Европы (например, Великобритания) планируют ввести запрет на продажи новых машин с ДВС в 2030 году, поколение двигателей Euro 7 проживёт всего 2 года и не сможет себя окупить. В 2035 году запрет на новые машины с ДВС вступит в силу на всей территории Евросоюза — соответствующая резолюция была принята летом этого года.

Карлос Таварес предлагает вообще забыть про Euro 7, поскольку эти нормы, во-первых, практически не выполнимы, а во-вторых, ресурсы, которые автопроизводители будут тратить на адаптацию двигателей внутреннего сгорания к Euro 7, целесообразнее потратить на электрификацию, раз уж Европа всё равно идёт к ней семимильными шагами. Учитывая, что здоровье автомобильной отрасли за последние годы было сильно подорвано сначала пандемией COVID-19, затем глобальным дефицитом микрочипов, а теперь и драматическими геополитическими событиями в центре Европы, имплементация Euro 7 потеряла всякий (здравый) смысл.

Между тем для оздоровления европейской автомобильной отрасли и сохранения рабочих мест одного лишь отказа от Euro 7, по мнению Тавареса, недостаточно. Глава Stellantis считает, что европейский авторынок нуждается во временной защите в виде таможенных пошлин от агрессивных китайских компаний, которых становится всё больше. Китайские производители раньше начали осваивать производство электромобилей, у них более простая и целостная структура поставщиков, им проще выпускать электромобили большими тиражами и продавать их по доступным ценам. Более того, Таварес считает, что китайцы демпингуют, продают машины себе в убыток, чтобы завоевать европейских рынок, вытеснить с него европейские марки, а затем поднять цены.

Таварес предлагает либо ввести пошлины на китайские машины либо дополнительно субсидировать европейские компании, чтобы выровнять условия ведения бизнеса. Таварес напомнил, что Китай берёт очень высокие пошлины за машины европейской сборки, а Европа сегодня «слишком широко открыта». Пошлины на китайские машины, если они будут введены, должны, по мнению Тавареса, действовать до 2035 года, то есть до формальной даты окончания эры ДВС.