Страховщики попросили разрешить ремонт по ОСАГО подержанными запчастями

Страховые компании выступили с просьбой разрешить им ремонтировать автомобили по ОСАГО с использование подержанных запчастей. Дефицит новых комплектующих продолжает нарастать и сейчас многие детали попросту невозможно заказать. Кроме того, страховые компании настаивают на увеличении предельного срока ремонта по страховке или же не учитывать время, затрачиваемое на доставку запчастей. Ранее подобная инициатива была воспринята с негативом, однако страховщики не сдаются.

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Российский союз автостраховщиков отметил, что из-за продолжающегося дефицита запчастей доля денежных выплат по ОСАГО уже выросла на 40 процентов за период с марта по сентябрь текущего года. Эксперты отрасли считают, что сроки ремонта нужно увеличивать с 30 до 60 дней, поскольку многие запчасти попросту невозможно заказать в более короткие сроки.

Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов также выступил с инициативой еще раз рассмотреть вопрос о ремонте автомобилей по ОСАГО подержанными запчастями, но в строго определённых случаях. По его словам, сейчас к заказу недоступны порядка 25-30 процентов запчастей. В основном это касается стекол, элементов систем безопасности, электрической проводки и элементов кузова и интерьера.