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1 час назад

Новости автомира: Оценена готовность россиян скупать подержанные китайские машины

Lenta.ru

Около 44 процентов россиян согласны стать обладателями подержанных китайских машин. Готовность оценил автомобильный сайт Дром (исследовании есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Оценена готовность россиян скупать подержанные китайские машины
Фото: ТАССТАСС

При этом только 22 процента выразили уверенный интерес. Другие 22 процентов готовы купить подобное авто, но с условием большой скидки. Почти половина (46 процентов) считают такое приобретение риском и брать не планируют.

«Подержанные китайские автомобили определенно смогут найти своего покупателя. Спрос на автомобили по доступной стоимости на рынке был всегда», — заявил аналитик Дром ИгорИгорь Олейников.

Ранее сообщалось, что россияне в этом году начали чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок с пробегом. В июле выдача кредитов на такие машины взлетела на 14 процентов, составив 58 процентов в общем объеме. Возраст автомобилей увеличился до шести лет, а средний размер автокредита вырос на 20 процентов (до 1,2 миллиона рублей).

Автоновости,Игорь Олейников,
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