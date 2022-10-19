В ГАЗ придумали простой способ перевода автомобилей на водород

Перевод грузового коммерческого транспорта на водородное топливо – один из трендов мировой автомобильной промышленности. Это экологично, однако весьма затратно, так что водородомобили стоят значительно дороже машин с ДВС на традиционном топливе. По оценкам ГАЗ, стоимость водоробуса по сравнению с обычным автобусом может быть выше в 10 раз. Чтобы сократить разницу в цене, в компании предлагают альтернативный и более экономичный способ перехода на водородное топливо.
Как сообщает Quto.ru со ссылкой на директора по развитию АЗ «ГАЗ» Андрея Кузнецова, альтернативой топливным элементам станет перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное топливо. Дело в том, что именно топливные ячейки, в которых происходит окисление водорода и выработка электричества, остаются самым дорогостоящим компонентом системы.
Если такой вариант будет реализован, то автомобиль, оборудованный поршневым двигателем, работающим на водороде, будет стоить не в десять раз, а всего на 30-40 процентов дороже того, который потребляет бензин или дизельное топливо. Сам же водород можно получать из природного газа – методом паровой конверсии метана.
Это позволит сэкономить на разработке и производстве, так как автопроизводители смогут выпускать машины с уже имеющимся набором агрегатов.