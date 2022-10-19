В ГАЗ придумали простой способ перевода автомобилей на водород

Перевод грузового коммерческого транспорта на водородное топливо – один из трендов мировой автомобильной промышленности. Это экологично, однако весьма затратно, так что водородомобили стоят значительно дороже машин с ДВС на традиционном топливе. По оценкам ГАЗ, стоимость водоробуса по сравнению с обычным автобусом может быть выше в 10 раз. Чтобы сократить разницу в цене, в компании предлагают альтернативный и более экономичный способ перехода на водородное топливо.

Фото: © ПАО ГАЗ © ПАО ГАЗ

Как сообщает Quto.ru со ссылкой на директора по развитию АЗ «ГАЗ» Андрея Кузнецова, альтернативой топливным элементам станет перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное топливо. Дело в том, что именно топливные ячейки, в которых происходит окисление водорода и выработка электричества, остаются самым дорогостоящим компонентом системы.

Если такой вариант будет реализован, то автомобиль, оборудованный поршневым двигателем, работающим на водороде, будет стоить не в десять раз, а всего на 30-40 процентов дороже того, который потребляет бензин или дизельное топливо. Сам же водород можно получать из природного газа – методом паровой конверсии метана.