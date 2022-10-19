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41 минуту назад

Новости автомира: в ГАЗ придумали простой способ, как перевести автомобили на водород

Motor.ruиещё 1

Перевод грузового коммерческого транспорта на водородное топливо – один из трендов мировой автомобильной промышленности. Это экологично, однако весьма затратно, так что водородомобили стоят значительно дороже машин с ДВС на традиционном топливе. По оценкам ГАЗ, стоимость водоробуса по сравнению с обычным автобусом может быть выше в 10 раз. Чтобы сократить разницу в цене, в компании предлагают альтернативный и более экономичный способ перехода на водородное топливо.

В ГАЗ придумали простой способ перевода автомобилей на водород
Фото: © ПАО ГАЗ© ПАО ГАЗ

Как сообщает Quto.ru со ссылкой на директора по развитию АЗ «ГАЗ» Андрея Кузнецова, альтернативой топливным элементам станет перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное топливо. Дело в том, что именно топливные ячейки, в которых происходит окисление водорода и выработка электричества, остаются самым дорогостоящим компонентом системы.

Если такой вариант будет реализован, то автомобиль, оборудованный поршневым двигателем, работающим на водороде, будет стоить не в десять раз, а всего на 30-40 процентов дороже того, который потребляет бензин или дизельное топливо. Сам же водород можно получать из природного газа – методом паровой конверсии метана.

Это позволит сэкономить на разработке и производстве, так как автопроизводители смогут выпускать машины с уже имеющимся набором агрегатов.

Автоновости,Андрей Кузнецов,
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