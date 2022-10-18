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1 час назад

Новости автомира: Hyundai может продать российский завод. Руководство на перепутье

Российская Газета

Hyundai Motor в ближайшее время примет решение относительно производственных мощностей в Санкт-Петербурге. Один из очевидных сценариев - продажа, но в то же время он является крайне невыгодным.

Уйти - невозможно - остаться: Hyundai на перепутье в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Тем не менее, по данным издания "Тона Ильбо", продажа пока рассматривается в качестве основного варианта. В результате санкций финансовые транзакции между головным офисом и российским филиалом затруднены, компания не получает никакой прибыли - в августе, например, завод не поставил ни одной машины, а расходы на содержание штата сотрудников, обслуживание инфраструктуры и поддержание сборочной площадки никуда не делись.

Российский рынок важен для Hyundai, Kia и Genesis, поэтому, учитывая объём инвестиций, уже сделанных в производство, а также планы по вложению в сборку электрокаров, корейский концерн может продолжить занимать выжидательную позицию.

Неделю назад об уходе с российского рынка объявил концерн Nissan, который в результате понёс убытки в размере 686 млн долларов. Передача активов Nissan институту НАМИ может завершиться в начале ноября. При этом эксперты говорят о том, что японский автопроизводитель может вернуться в Россию.

Автоновости,Nissan,Hyundai,Kia,Hyundai,
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