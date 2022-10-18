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1 час назад

Новости автомира: названы цены нового кроссовера OMODA C5 из Китая на рынке РФ

Max-cars.ru
России начались продажи нового китайского кроссовера Omoda C5. Как стало известно «Max-Cars», официальная премьера автомобиля состоялась 11 октября 2022 года. Тогда же стали известны технические характеристики модели и ее стоимость. Футуристичный паркетник планируют продавать пока в трех комплектациях:
  • Joy – от 2,43 млн рублей (от 2,07 со скидками);
  • Lifestyle – от 2,57 млн (от 2,21 млн со скидками);
  • Ultimate – от 2,7 млн (от 2,34 млн со скидками).
Названы рублевые цены нового кроссовера OMODA C5 из Китая
Фото: CheryChery

Все комплектации оснащаются только одним 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и вариатором. Привод может быть только передним. Разгон до 100 км/ч в таком исполнении занимает 9,9 секунды при расходе топлива 7,1 литра в смешанном режиме (паспортные данные 5,8 литра на трассе и 9,5 литра в городе).

Уже в базовой комплектации Joy паркетник получает диодные задние фонари и дневные ходовые огни, а также подогрев боковых зеркал и 4 подушки безопасности. В комплектацию также входят камера заднего вида и парктроники сзади. Помогать водителю будут ABS, ESP, круиз-контроль и бесключевой доступ.

По мере нарастания комплектации увеличивается количество технической начинки. Вплоть до системы кругового обзора, адаптивного круиз-контроля и предупреждения о столкновении. В качестве опционального решения покупателям OMODA C5 предлагают двухцветную окраску кузова. При желании крышу можно покрасить в контрастный кузову цвет. Конечно, за отдельную плату.

Автоновости,Chery,
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