Названы рублевые цены нового кроссовера OMODA C5 из Китая

Joy – от 2,43 млн рублей (от 2,07 со скидками);

Lifestyle – от 2,57 млн (от 2,21 млн со скидками);

Ultimate – от 2,7 млн (от 2,34 млн со скидками). России начались продажи нового китайского кроссовера Omoda C5. Как стало известно «Max-Cars», официальная премьера автомобиля состоялась 11 октября 2022 года. Тогда же стали известны технические характеристики модели и ее стоимость. Футуристичный паркетник планируют продавать пока в трех комплектациях:

Фото: Chery Chery

Все комплектации оснащаются только одним 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и вариатором. Привод может быть только передним. Разгон до 100 км/ч в таком исполнении занимает 9,9 секунды при расходе топлива 7,1 литра в смешанном режиме (паспортные данные 5,8 литра на трассе и 9,5 литра в городе).

Уже в базовой комплектации Joy паркетник получает диодные задние фонари и дневные ходовые огни, а также подогрев боковых зеркал и 4 подушки безопасности. В комплектацию также входят камера заднего вида и парктроники сзади. Помогать водителю будут ABS, ESP, круиз-контроль и бесключевой доступ.