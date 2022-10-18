Названы рублевые цены нового кроссовера OMODA C5 из Китая

Все комплектации оснащаются только одним 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и вариатором. Привод может быть только передним. Разгон до 100 км/ч в таком исполнении занимает 9,9 секунды при расходе топлива 7,1 литра в смешанном режиме (паспортные данные 5,8 литра на трассе и 9,5 литра в городе).
Уже в базовой комплектации Joy паркетник получает диодные задние фонари и дневные ходовые огни, а также подогрев боковых зеркал и 4 подушки безопасности. В комплектацию также входят камера заднего вида и парктроники сзади. Помогать водителю будут ABS, ESP, круиз-контроль и бесключевой доступ.
По мере нарастания комплектации увеличивается количество технической начинки. Вплоть до системы кругового обзора, адаптивного круиз-контроля и предупреждения о столкновении. В качестве опционального решения покупателям OMODA C5 предлагают двухцветную окраску кузова. При желании крышу можно покрасить в контрастный кузову цвет. Конечно, за отдельную плату.