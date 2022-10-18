Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в Госдуме предложили замораживать ОСАГО для участников СВО

Газета.Ruиещё 2

В Госдуме предложили дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизуемых и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом рассказал заместитель руководителя ЛДПР в Думе Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили замораживать ОСАГО для участников СВО
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Соответствующее предложение было направлено в Центробанк и Российский союз страховщиков. В нем говорится, что часть добровольцев и мобилизованных граждан вынуждены оставить свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и паркингах на неопределенный срок — соответственно, услуги по ОСАГО в этот период предоставлены быть не могут.

«Таким образом, граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы. Дополнительную социальную напряженность порождает недавний рост средней стоимости ОСАГО на 10-15% в зависимости от региона», — говорится в документе.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители