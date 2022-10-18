В Госдуме предложили замораживать ОСАГО для участников СВО

В Госдуме предложили дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизуемых и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом рассказал заместитель руководителя ЛДПР в Думе Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение было направлено в Центробанк и Российский союз страховщиков. В нем говорится, что часть добровольцев и мобилизованных граждан вынуждены оставить свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и паркингах на неопределенный срок — соответственно, услуги по ОСАГО в этот период предоставлены быть не могут.