В Госдуме предложили замораживать ОСАГО для участников СВО

В Госдуме предложили дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизуемых и добровольцев, принимающих участие в СВО. Об этом рассказал заместитель руководителя ЛДПР в Думе Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале.
Соответствующее предложение было направлено в Центробанк и Российский союз страховщиков. В нем говорится, что часть добровольцев и мобилизованных граждан вынуждены оставить свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и паркингах на неопределенный срок — соответственно, услуги по ОСАГО в этот период предоставлены быть не могут.
«Таким образом, граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы. Дополнительную социальную напряженность порождает недавний рост средней стоимости ОСАГО на 10-15% в зависимости от региона», — говорится в документе.