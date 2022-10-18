Hyundai Motor рассматривает вопрос продажи завода в Петербурге

Hyundai Motor рассматривает варианты будущего своего завода в России. Среди возможных сценариев – продажа производственных мощностей. Об этом пишет Прайм со ссылкой на южнокорейскую газету «Тона Ильбо».

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Издание уточняет, что руководству компании был представлен отчет с анализом ситуации в России и дальнейшие перспективы для Hyundai на российском рынке. В докладе среди прочего был рассмотрен вариант продажи завода и его последствий. Отмечается, что после начала спецоперации на Украине компания не может получать переводы из Южной Кореи.

В январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тысяч автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Однако с марта завод приостановил деятельность, а недавно работу прекратил и завод в Калининграде. В июне было продано 862 автомобиля, в июле – 14.

«Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. Хотя продаж нет, затраты на рабочую силу, счета за электричество и воду, а также налоги на содержание завода приходится платить», — пишет издание.

При этом отмечается, что оставлять бизнес в России компании не выгодно, т.к. российский рынок важен для Hyundai Motor.

«Поскольку неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться, Hyundai Motor может и постараться продержаться (на российском рынке – прим.) как можно дольше», — сообщает издание.