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1 час назад

В Подмосковье задержали мужчину, который «наказывал» за езду по обочине

Никита Бородкин

Полиция задержала в подмосковном Чехове мужчину, который «наказывал» водителей за езду по обочине. Как сообщает РИА Новости, 27-летний местный житель провоцировал аварии и после вместе с подельниками избивал любителей объехать пробку.

В Подмосковье задержали мужчину, который «наказывал» за езду по обочине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительной информации, злоумышленник вместе со знакомыми спровоцировал аварию на трассе М-2 «Крым». После аварии преступники причинили участнику столкновения «телесные повреждения». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«По имеющейся информации, с 2021 года участники инцидента на автомобилях фактически инициировали ловушки для водителей, которые двигались по обочине, после чего зажимали данные автомашины, в результате происходило дорожно-транспортное происшествие», — рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Она также отметила, что на YouTube полицейские обнаружили видео «негативного характера», на которых есть признаки «нарушения законодательства РФ». 27-летний задержанный оказался одним из активных участников этих роликов.

Суд арестовал мужчину. Сейчас правоохранители разыскивают остальных фигурантов дела и выясняют все обстоятельства правонарушений.

Автоновости,Татьяна Петрова,МВД России,
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