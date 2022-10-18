«АвтоВАЗ»: У владельцев Lada Xray не будет проблем с обслуживанием

Несмотря на снятие с производства Lada Xray , проблем с обслуживанием автомобилей у их владельцев не будет. Об этом пишет РИА Новости .

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не будет возобновлять производство Lada XRay из-за низкого уровня ее локализации. По словам директора компании по коммуникациям Сергея Ильинского, доля импортируемых компонентов в этой модели слишком велика.

Напомним, в середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство компании заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2021 году общие продажи составили 350,7 тысячи машин, что на 2% больше по отношению к 2020 году.