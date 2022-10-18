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1 час назад

«АвтоВАЗ»: У владельцев Lada Xray не будет проблем с обслуживанием

Елена Прошина

Несмотря на снятие с производства Lada Xray, проблем с обслуживанием автомобилей у их владельцев не будет. Об этом пишет РИА Новости.

«АвтоВАЗ»: У владельцев Lada Xray не будет проблем с обслуживанием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гарантия продолжает действовать для автомобилей на гарантии, постгарантийное обслуживание продолжится в течение всего срока службы товара», - сообщил официальный представитель компании «АвтоВАЗ».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не будет возобновлять производство Lada XRay из-за низкого уровня ее локализации. По словам директора компании по коммуникациям Сергея Ильинского, доля импортируемых компонентов в этой модели слишком велика.

Напомним, в середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство компании заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2021 году общие продажи составили 350,7 тысячи машин, что на 2% больше по отношению к 2020 году.

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