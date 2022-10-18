Hyundai и KIA потеряли $2 млрд из-за проблем с моторами

Стало известно о том, что по итогам третьего квартала Hyundai и KIA спишут 2,9 трлн вон (около 2 млрд долларов) из-за проблем с моторами Theta GDI собственного производства (на фото).

Фото: Kia Kia

Так, компания Hyundai спишет 1,3 трлн вон (44% квартальной операционной прибыли), а Kia — 1,54 трлн вон (66%). Как отметил концерн, клиенты активнее, чем ожидалось, запрашивали замену моторы Theta в автомобилях в рамках пожизненной гарантии.