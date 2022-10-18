Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: Hyundai и KIA потеряли 2 млрд долларов из-за проблем с двигателями в третьем квартале

ПроКроссовер.руиещё 1

Стало известно о том, что по итогам третьего квартала Hyundai и KIA спишут 2,9 трлн вон (около 2 млрд долларов) из-за проблем с моторами Theta GDI собственного производства (на фото).

Hyundai и KIA потеряли $2 млрд из-за проблем с моторами
Фото:  Kia Kia

Так, компания Hyundai спишет 1,3 трлн вон (44% квартальной операционной прибыли), а Kia — 1,54 трлн вон (66%). Как отметил концерн, клиенты активнее, чем ожидалось, запрашивали замену моторы Theta в автомобилях в рамках пожизненной гарантии.

Напомним, Hyundai и Kia ранее уже сталкивались с проблемами в данных агрегатах. В 2017 году они отозвали в США в общей сложности 1,2 млн автомобилей из-за проблем и риска возгорания.

Автоновости,Hyundai,Kia,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители