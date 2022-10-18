В BMW рассказали, кто купит новый гибрид XM

Суперкроссовер BMW XM дебютировал в конце сентября в статусе первого «заряженного» гибрида баварской марки. А в минувшие выходные новинку привезли на BMW M Fest, который проходит в Южной Африке – в ходе мероприятия представители компании поделились подробностями о модели. По словам главы отдела по работе с клиентами BMW M Тимо Реша, основным рынком сбыта для XM будут США, а владельцами «заряженного» гибрида станут те, у кого в гараже имеются Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Mercedes-Benz G-Class.

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В разговоре с CarBuzz Реш заявил, что «многие из тех, кто ездит на Urus, Bentayga и G-Class, хотят нечто похожее от BMW, и теперь мы готовы предложить им такой автомобиль». Он подчеркнул, что в компании не делают ставку на то, что на XM пересядут владельцы «истинных моделей M-серии», целевая аудитория – владельцы роскошных SUV других марок. Также Реш обозначил ключевые рынки для BMW XM: главным из них станет американский, а в тройку лидеров должны войти Китай и Ближний Восток.

Серийный BMW XM во многом повторяет одноименный концепт 2021 года, а по размерам кроссовер сопоставим с X7. В движение гибрид приводит доработанный 4,4-литровый V8 с индексом S68, развивающий 489 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Ему помогает встроенный в 8-скоростной «автомат» 196-сильный электромотор. Пиковая отдача — 652 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента, что делает XM мощнейшей серийной моделью M-серии.