Правила компенсации царапин по ОСАГО изменят

Возместить вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля по договору ОСАГО не получится. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

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Согласно разъяснению, страховой случай наступает при непосредственном использовании автомобиля как транспортного средства — при движении во дворах, на дорогах, парковках и других территориях, на которых возможен проезд транспортных средств.

«Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством», — говорится в проекте.

Пленум обсудил проект и отправил его на доработку. Однако, как отмечает агентство, после дополнительного рассмотрения постановления, как правило, кардинально не изменяются.

Напомним, что ранее страховые компании обратились к Центробанку РФ с просьбой увеличить сроки починки автомобилей и разрешить использование бывших в употреблении деталей. Отмечалось, что сейчас большинство отсутствующих в стране запчастей можно заменить аналогами, однако порядка 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке и недоступны к заказу. При этом срок ожидания поставок в некоторых случаях может достигать трех месяцев.