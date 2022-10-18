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2 часа назад

В России изменят правила компенсации царапин по ОСАГО

Никита Бородкин

Возместить вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля по договору ОСАГО не получится. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

Правила компенсации царапин по ОСАГО изменят
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно разъяснению, страховой случай наступает при непосредственном использовании автомобиля как транспортного средства — при движении во дворах, на дорогах, парковках и других территориях, на которых возможен проезд транспортных средств.

«Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством», — говорится в проекте.

Пленум обсудил проект и отправил его на доработку. Однако, как отмечает агентство, после дополнительного рассмотрения постановления, как правило, кардинально не изменяются.

Напомним, что ранее страховые компании обратились к Центробанку РФ с просьбой увеличить сроки починки автомобилей и разрешить использование бывших в употреблении деталей. Отмечалось, что сейчас большинство отсутствующих в стране запчастей можно заменить аналогами, однако порядка 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке и недоступны к заказу. При этом срок ожидания поставок в некоторых случаях может достигать трех месяцев.

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В результате фактические сроки ремонта по ОСАГО увеличиваются — из-за этого все больше станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по полису из-за невозможности уложиться в установленные законом 30 дней. Страховщики предложили увеличить временные рамки до 60 дней и не учитывать в них сроки доставки запчастей.

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