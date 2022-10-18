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1 час назад

Новости автомира: Cadillac представил хетчбэк с 600-сильным двигателем

Газета.Ru

Американская компания Cadillac представила серийную версию своего флагманского электрокара Celestiq. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Cadillac представил хетчбэк с 600-сильным двигателем
Фото: CadillacCadillac

Длина хетчбэка составляет более 5 метров. Он построен на платформе Ultium. Электрокар по умолчанию оснастили адаптивной подвеской с пневмоэлементами, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и управляемыми задними колесами. Они могут поворачиваться на угол до 3,5 градуса. Также на Celestiq установили адаптивный электроусилитель руля, регулирующий передаточное отношение в зависимости от скорости.

В конструкции Celestiq используются литые алюминиевые детали, а в оформлении интерьера — элементы, напечатанные на 3D-принтере. В салоне на передней панели установлен экран диагональю 55 дюймов. Еще два 12,6-дюймовых монитора предназначены для пассажиров на задних сиденьях.

Автомобиль оснащается 600-сильным электромотором. Машина может разгоняться до 100 км/час за 3,8 с. Запас ходя составляет 480 км. Серийное производство наладят в Мичигане в декабре 2022 года.

Автоновости,Cadillac,
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