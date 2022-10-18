Cadillac представил хетчбэк с 600-сильным двигателем

Американская компания Cadillac представила серийную версию своего флагманского электрокара Celestiq. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Cadillac Cadillac

Длина хетчбэка составляет более 5 метров. Он построен на платформе Ultium. Электрокар по умолчанию оснастили адаптивной подвеской с пневмоэлементами, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и управляемыми задними колесами. Они могут поворачиваться на угол до 3,5 градуса. Также на Celestiq установили адаптивный электроусилитель руля, регулирующий передаточное отношение в зависимости от скорости.

В конструкции Celestiq используются литые алюминиевые детали, а в оформлении интерьера — элементы, напечатанные на 3D-принтере. В салоне на передней панели установлен экран диагональю 55 дюймов. Еще два 12,6-дюймовых монитора предназначены для пассажиров на задних сиденьях.