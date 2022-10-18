Китайские Ora и Wey добрались до Европы

Китайский концерн Great Wall привез на Парижский автосалон сразу четыре новинки для европейского рынка. Автомобили будут продаваться в Европе под марками Ora и Wey: запланирован выпуск Ora Cat (в Париже представили версии Funky Cat GT и Lighting Cat), а также кроссоверов «кофейной» линейки Wey – Coffee 01 и Coffe 02. Цены на некоторые из них уже объявлены, и они значительно выше, чем на домашнем китайском рынке.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Марка Wey позиционируется как премиальный суббренд Great Wall. В китайкой модельной линейке звание флагмана носит кроссовер Mocha, который уже подтвержден для европейского рынка – там его будут продавать под экспортным именем Coffee 01. В салоны европейских дилеров поступит гибридная модификация модели, в состав силовой установки которой входят 2,0-литровым бензиновый двигатель и электромотор, суммарно они выдают 476 лошадиных сил. Заявлен разгон с места до «сотни» за пять секунд.

Видео дня

Новинку предложат в двух уровнях оснащения по цене 55,9 и 59,9 тысячи евро против 295-315 тысяч юаней на домашнем (41,6-44 тысячи евро по нынешнему курсу). При этом стоит отметить, что в Китае Mocha продается с установкой меньшей мощности на базе 1,5-литрового ДВС.

Autohome.com.cn / Wey Coffee 01

Autohome.com.cn / Wey Coffee 01

Второй автомобиль марки Wey, дебютировавший в Париже, – это Coffee 02, «младший» кроссовер, который в Китае носит имя Wey Latte. Это подключаемый гибрид с двигателем объемом 1,5 литра и двумя электромоторами. Модель появится на европейском рынке в первом квартале следующего года, цены объявят ближе к запуску.

Autohome.com.cn / Wey Coffee 02

Что же касается Ora, то на Парижском автосалоне представили две модели, Funky Cat GT (Good Cat GT в Китае) и Lighting Cat. У первого под капотом 171-сильный электромотор, а запас хода заявлен на уровне 480 километров. У Lighting Cat, отдаленно напоминающей Porsche Panamera, установка мощностью 408 лошадиных сил и батарея емкостью 83,5 киловатт-часа, обеспечивающая запас хода в 705 километров.

Autohome.com.cn / Ora Lighting Cat

Autohome.com.cn / Ora Lighting Cat

Autohome.com.cn / Ora Funky Cat GT

Autohome.com.cn / Ora Funky Cat GT